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جديد المحليات > “100 ألف” مخالفة تجاوز “أوزان الشاحنات”
20/11/2023   3:17 م

“100 ألف” مخالفة تجاوز “أوزان الشاحنات”

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أكدت الهيئة العامة للطرق، أن مخالفة من يتجاوز الأوزان المسموح بها تبلغ 200 ريال لكل 100 كيلوجرام، وتصل لـ 100 ألف ريال، مشددة على أهمية التقيد بأبعاد وأوزان الشاحنات، وذلك وفقاً للمادة الـ 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.

وأوضحت الهيئة أن التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية يسهم في الحفاظ على شبكة الطرق ورفع مستوى سلامتها، خاصةً أن الطرق تُعد أحد أهم الأصول التي يجب الحفاظ عليها، مبينة أن طول الشاحنات في الأبعاد يبلغ 23 مترًا، وعرضها 2.6 متر، وارتفاعها 4.8 متر، مفيدة أن مخالفة من يتجاوز هذه الأبعاد تبلغ 1000 ريال.

وشددت على أهمية الالتزام بالحمولة النظامية للشاحنات بحيث توزع حسب المحاور، ويسمح للشاحنات ذات المحورين بـ 21 طنًا، وذات الثلاث محاور بـ 34 طنًا، وذات الأربعة محاور 42 طناً، وذات الخمسة محاور بـ 45 طناً. وفق “أخبار 24”.

ونوهت الهيئة لأهمية التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية للحفاظ على شبكة الطرق، والمضي قدماً في تحقيق مستهدفات استراتيجية قِطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق.

“100 ألف” مخالفة تجاوز “أوزان الشاحنات”

جديد المحليات
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