“الذهب” يرتفع

سجلت أسعار الذهب، الاثنين، ارتفاعا مع مواصلة الدولار لخسائره بعد أن عززت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة الرهانات على انتهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي من دورته لرفع الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1981.80 للأوقية بعد أن ارتفع 2.2% في الأسبوع الماضي، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1984.20 دولار للأوقية، بينما استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.73 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 903.02 دولار، وكذلك زاد البلاديوم 0.3% إلى 1056.33 دولار للأوقية.
ويأتي ذلك بعدما زادت الآمال بشأن بدء المركزي الأمريكي في تيسير السياسة النقدية بصورة مبكرة أكثر مما كان متوقعا بفضل بيانات أشارت إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة وبيانات التضخم في أسعار المستهلكين التي جاءت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي. وفق “أخبار 24”.
وكان الدولار قد تراجع 0.2% إلى أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة عملات منافسة مما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، ويترقب المستثمرون حاليا صدور محضر أحدث اجتماع للمركزي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن مستقبل مسار أسعار الفائدة.