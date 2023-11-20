“قمم” بقلب التراث “السعودي”

زينت المواقع الأثرية السعودية، بجمالها الأخّاذ، لقاءات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وجولاته مع ضيوف المملكة من القادة والرؤساء، كما جمّلت المناسبات الكبرى من قمم سياسية واقتصادية وغيرها.
ومن أبرز تلك المواقع الأثرية السعودية محافظة العلا، وحي الطريف التاريخي بالدرعية، المسجّل ضمن قائمة التراث العالمي في “اليونيسكو”، حيث شهد الموقعان عددا من لقاءات واستقبالات ولي العهد لشخصيات بارزة، من الملوك ورؤساء الدول والأمراء وغيرهم.
وعقدت أحدث تلك القمم مؤخرا، والتي افتتحها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وهي القمة السعودية ودول الكاريكوم، حيث استقبل ولي العهد ضيوف المملكة من القادة ورؤساء الوزراء لتلك الدول بحي الطريف بالدرعية، في أول قمة سعودية مع دول رابطة الكاريبي.
وانعقدت القمة، تقديرًا من تلك الدول المشاركة لمكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، ما يعكس التزامها بتأسيس شراكة إستراتيجية مستقبلية طموح مع المملكة، بناءً على القيم والمصالح المشتركة.
وزينت مباني حي الطريف خلفية الصورة الرئيسية للقمة، والتي توسط فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضيوف المملكة من القادة ورؤساء الوزراء الذين اصطفوا عن يمينه ويساره. وفق “أخبار 24”.
كما تجول ولي العهد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مارس 2022م بحي الطريف التاريخي في الدرعية، وشاهدا معالم الحي وتراثه العمراني، وعقد الجانبان اجتماعاً لاستعراض العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
ورافق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في جولة بمناطق محافظة العلا الأثرية، وذلك على هامش “القمة الخليجية” الـ41 التي استضافتها العلا في قاعة “المرايا” الشهيرة، في يناير 2021.
وفي عام 2019؛ استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي في منطقة الدرعية الأثرية، حيث تجولا وشاهدا روعة المكان الذي يُعَدّ من الأماكن التاريخية البارزة في سيرة المملكة، كما شهد ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.
وفي أكتوبر من عام 2019، اصطحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جولة بحي الطريف بالدرعية وشاهدا معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمتها، منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود.
وفي العام التالي عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء اليابان الراحل شينزو آبي جلسة مباحثات رسمية بالعلا، في المخيم الشتوي وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضاً فنية تراثية، وخلال جلستهما في “بيت الشعر” اطلع رئيس الوزراء الياباني على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.