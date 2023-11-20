أمطار وسيول بـ “معظم المناطق”

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الحالة تشمل أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض، والشرقية.
وأبان أنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة تصحبه رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك. وفق “أخبار 24”.
من جانب آخر، هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، فيما سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، 7 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة.