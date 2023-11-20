“استرداد التذكرة” حال تأخر رحلة الطيران

نصت لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم، على أنه يحق للمسافر استرداد كامل قيمة التذكرة دون أي خصم عند تأخر مغادرة الرحلة لأكثر من ساعتين.
وتضمنت اللائحة 30 مادة تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات، حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة، أما في حـال إلغـاء رحلـة في المطـارات الـتي لا تتوفـــر فيهـا رحــلات مسـتمرة بشـكل يومـي، فيجـب علـى الناقـل الجوي توفيـر وسـيلة نقـل أخـرى بعـد موافقـة المسـافر لتأمـين وصولـه إلى مقصـده أو إلى أقـرب مطـار يمكـن أن يغـادر منـه لنقطـة الوصـول.
ويستطيع المسافر فسخ التعاقد مع الناقل الجوي واسترداد قيمة التذكرة في حال تأخر مغادرة الرحلة لمدة تزيد على ساعتين، دون خصم أي رسوم، وفي حال امتداد تأخير الرحلة لأكثر من 5 ساعات، تُعتبر الرحلة ملغاة ويحق للمسافر الحصول على التعويض، كما يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بسكن فندقي ومواصلات من المطار وإليه في حال تأخر الرحلة 6 ساعات فأكثر.
وكفلت تعويضات للمسافرين في حال إضافة نقطة توقف لم تُعلن عند إنشاء الحجز، كما أوضحت اللائحة التزامات كل من المسافر والناقل الجوي، كما عالجت اللائحة حقوق المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة والمتطلبات الخاصة، و”المنقولين عرضياً”، كرحلات العمرة والحج الموسمية.
وضمنت اللائحة للمسافرين عند فقدان الأمتعة تعويضًا ماليًا يعادل 6568 ريالًا سعوديًا تقريبًا، وفي حال تلفها أو تعيبها أو تأخرها يعوض المسافر كذلك بمبلغ مالي بما لا يتجاوز 6568 ريالًا سعوديًا تقريبًا.
ويجوز للمسافر رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة لتقدير مدى الضرر، ومقدار التعويض عن الأضرار اللاحقة المترتبة على عدم التزام الناقل الجوي بشروط وأحكام عقد النقل المبرم بينه وبين المسافر.
وبالتزامن مع بدء سريان اللائحة، أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني حملة توعوية بعنوان “المسافر أولاً”، لتثقيف المسافرين حول حقوقهم واللوائح التي تضمن حمايتهم في مواجهة أي تحديات أو عوائق مفاجئة قد يتعرضون لها أثناء رحلاتهم الجوية، وتساعد في تعريفهم بكيفية معالجة مثل هذه المواقف والتعويضات المقررة لهم.
وأكدت الهيئة في حملتها على الإجراءات التي يجب على المسافرين المتضررين اتباعها عند حدوث أي تأخيرات أو إلغاء للمواعيد أو غيرها من المشكلات، لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، مشيرة إلى ضرورة قيام المسافر بالاتصال بشركة الطيران أولا، وإذا لم يتلق استجابة خلال 7 أيام، عليه حينها أن يتقدم بشكواه إلى الهيئة العامة للطيران المدني لاتخاذ اللازم بحق الناقل الجوي.
وتسعى الهيئة، إلى المساهمة في الارتقاء بخدمات النقل الجوي وتعزيز كفاءتها، وتحسين تجربة المسافر من وإلى المملكة وداخلها عبر تقديم أدوات الرعاية والمساندة اللازمة، وتعزيز حفظ حقوق المسافر للحصول نقل منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجاته. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن أحكام هذه اللائحة تطبق على الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواء كان الناقل الجوي وطنيا أو أجنبيا، والرحلات القادمة للمملكة بواسطة ناقل جوي وطني، ما لم تطبق على المسافر أنظمة بلد المغادرة، وجميع المسافرين شاملا المسافرين بتذاكر مخفضة أو الحاصلين على مزايا وفقا لبرنامج الولاء المقدمة من الناقل الجوي، والمسافرين ضمن باقات السفر فيما يتعلق بالنقل الجوي فقط دون غيره من الخدمات، وشكاوى المسافرين المتعلقة بالأمتعة للرحلات القادمة إلى المملكة بواسطة ناقل جوي أجنبي.