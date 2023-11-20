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رياضة > وفاة والد “فيرمينو” في الإمارات
20/11/2023   3:50 م

وفاة والد “فيرمينو” في الإمارات

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تلقى لاعب الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، صدمة خلال الساعات الماضية بعد تلقيه نبأ وفاة والده، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وأكدت صحيفة “UOL” البرازيلية ، أن خوسيه روبرتو كورديرو دي أوليفيرا، والد اللاعب فيرمينو، توفي خلال الساعات الماضية.

وأوضحت،أن وفاة والد لاعب الأهلي جاءت إثر إصابته بنوبة قلبية في الإمارات، أثناء رحلة مع عائلته، مشيرة إلى أن الأسرة حاولت الاتصال بالسفارة البرازيلية في دبي لإحضار الجثمان إلى البرازيل.

وكان فيرمينو قد انتقل إلى صفوف الأهلي في يوليو الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

وفاة والد “فيرمينو” في الإمارات

رياضة
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