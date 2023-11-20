“الدوسري” يواصل التأهيل

واصل لاعب الهلال سالم الدوسري، اليوم الاثنين، تدريباته التأهيلية، داخل صالة “الجيم”، استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية للفريق.
وكشف نادي الهلال قبل أيام، تفاصيل إصابة نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري، بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة.
وأعلن نادي الهلال إصابة نجمه سالم الدوسري في الركبة والمفصل، إضافة إلى وجود تورم في إصبع قدمه دون تحديد مدة غيابه.
وكان الدوسري قد التحق بمعسكر المنتخب السعودي في الأحساء، قبل قرار استبعاده بسبب الإصابة.
وفي وقت سابق، تحدث طبيب فريق الهلال خوان خيمينيز، عن موقف اللاعبين المصابين داخل الفريق وعلى رأسهم سالم الدوسري. وفق “سبورت 24”.
وأشار إلى أن سالم الدوسري تعرض إلى 3 إصابات مختلفة، واحدة في كاحله، وواحدة في ركبته، والأخرى في إصبع قدمه، والأخيرة تعني أنه غير قادر على المشي بشكل صحيح، لكن الجهاز الطبي سيحاول إعادته للمباريات في أقرب وقت.