“عموتة”: ليس من السهل هزيمة “الأخضر”

تحدث المدير الفني لمنتخب الأردن حسين عموتة عن المواجهة المرتقب أمام السعودية، غدا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال عموتة في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المواجهة مهمة للمنتخبين، ومنتخب الأردن استعد لها بتركيز عال وجدية كبيرة كونه يبحث عن الفوز.
وأضاف أن المنتخب السعودي الكُل يعرفه، وستكون مباراة صعبة، وليس من السهل التغلب عليه، مؤكدا أنه إذا حضرت الإرادة مع الحضور الجماهيري فسيكون الفوز حليف الأردن.
ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب الأردن، غدا الثلاثاء على “استاد عمّان الدولي” ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وفق “سبورت 24”.
وكان الأخضر، قد اختتم ، مساء الأحد برنامجه التدريبي في معسكره الإعدادي في محافظة “الأحساء”، قبل السفر إلى عمان.
وسيجري الأخضر حصة تدريبية على استاد عمّان الدولي عند الساعة السابعة مساءً.