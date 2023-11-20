عوائد تذاكر “كأس آسيا” لـ”الفلسطينيين”

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس آسيا قطر 2023، اليوم الاثنين، التبرع بعوائد تذاكر مباريات البطولة لدعم حملات الإغاثة للشعب الفلسطيني، لتوفير مختلف الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والطبية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وفي وقت سابق، أعلن الحساب الرسمي لبطولة كأس آسيا قطر 2023، يوم السبت طرح الدفعة الثانية من تذاكر كأس آسيا اليوم الاثنين 20 نوفمبر.
ومن المقرر أن تنطلق بطولة “كأس آسيا 2023” يوم 12 يناير من العام المقبل، على أن تحتضن الدوحة المباراة النهائية يوم 10 فبراير. وفق “سبورت 24”.
وأسفرت القرعة عن تواجد المنتخب السعودي في المجموعة السادسة مع سلطنة عمان، إلى جانب تايلاند وقيرغستان.