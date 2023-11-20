وصول الطائرة الـ15 لـ”إغاثة غزة”

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ15 مطار العريش الدولي بمصر، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
وذكر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن الطائرة الإغاثية الـ15 تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد طبية وغذائية وإيوائية تزن 31 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وأبان أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.وفق “أخبار 24”.