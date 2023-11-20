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جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يطلع على الدراسة الشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بمحافظة الخرج
20/11/2023   8:45 م

سمو محافظ الخرج يطلع على الدراسة الشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بمحافظة الخرج

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٥/٠٥/٠٦هـ رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد و وكيل المشاريع ومدير الإدارة العامة لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الامطار في البلديه .

واطلع سمو المحافظ خلال اللقاء على عرض مرئي عن الدراسة الشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول لمحافظة الخرج المعتمدة.

حاثا سموه على مضاعفة الجهود في تسريع انفاذ المشاريع التي تسهم في درء أي مخاطر تنشأ جراء هطول الأمطار أو السيول المنقولة.

سمو محافظ الخرج يطلع على الدراسة الشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بمحافظة الخرج

جديد الخرج
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