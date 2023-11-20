“تاسي” أحمر بضغوط “البيع”

عاد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس (تاسي) إلى التراجع مجدداً بعد ارتفاعه 4 جلسات متتالية، جاء ذلك بضغط من عمليات البيع لجني الأرباح، خصوصاً على بعض الأسهم التي تستحوذ على نسبة ملحوظة من وزن المؤشر، وجاءت نسبة التراجع في المؤشر طفيفة ليحافظ على موقعه فوق 11 ألف نقطة للجلسة الرابعة على التوالي، صاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس.
وأنهى مؤشر “تاسي” جلسة اليوم هابطاً إلى مستوى 11118.94 نقطة في مقابل 11137.03 نقطة نهاية جلسة أمس، بخسارة 18.09 نقطة بنسبة انخفاض 0.16 في المئة، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 640 نقطة نسبتها 6.11 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات العام 2022 البالغة 10478 نقطة.
ونتيجة زيادة عمليات البيع، نجد ارتفاعاً ملحوظاً في السيولة المتداولة بلغت نسبته 58 في المئة إلى 7.1 بليون ريال، في مقابل 4.5 بليون أمس، وصعدت الكمية المتداولة 4 في المئة إلى 275 مليون سهم، في مقابل 265 مليوناً لليوم السابق، وقفز عدد الصفقات المنفذة 30 في المئة إلى 420 ألف صفقة، تراجع معها متوسط الصفقة إلى 656 سهماً بنسبة 20 في المئة.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 230 شركة، ارتفعت أسهم 124 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 87 شركة، واستقرت أسهم 19 شركة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.104 تريليون ريال (2.961 تريليون دولار) بخسارة قدرها 74 بليون ريال (19.7 بليون دولار) بنسبة انخفاض 0.66 في المئة.
أما أبرز الأسهم الرابحة في السوق في جلسة اليوم، فكان سهم ” نقي” بعد ارتفاع سعره 10 في المئة وصولا إلى 72.10 ريال من تداول 857 ألف سهم، تلاه سهم أديس الصاعد 8.57 في المئة إلى 22.80 ريال، ثم سهم العمران المرتفع 7.6 في المئة وصولاً إلى 35.50 ريال.
وفي المقابل تكبد سهم تكافل الراجحي أكبر خسارة بنسبة بلغت 3.6 في المئة، إلى 166.40 ريال من تداول 166 ألف سهم، تلاه سهم أسمنت أم القرى بخسارة 3 في المئة إلى 16.36 ريال، تبعه سهم الأصيل الخاسر 2.6 في المئة إلى 4.92 ريال من تداول 2.02 مليون سهم. وفق “أخبار 24”.
وحقق سهم أرامكو السعودية أكبر سيولة في السوق بلغت 487 مليون ريال، تراجع سعره خلالها 0.89 في المئة 33.45 ريال من تداول 14.5 مليون سهم، تلاه سهم الراجحي بسيولة 437 مليون ريال صعدت بسعره 0.13 في المئة إلى 75 ريالاً.
وبالنظر إلى أداء السوق الموازية فنجد ارتفاع مؤشرها (نمو حد أعلى) لليوم الرابع على التوالي، بعد ارتفاعه اليوم 0.76 في المئة تعادل 180 نقطة، صعوداً إلى 23863 نقطة، في مقابل 23683 نقطة، من تداول 1.21 مليون سهم، قيمتها 16 مليون ريال.