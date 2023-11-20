تعزيز الابتكار بـ”النقل”

أطلقت الهيئة العامة للنقل، أول برنامج مخصص لتعزيز الابتكار “البيئة التنظيمية التجريبية” في 5 نماذج عمل، بغية اختبار واستكشاف نماذج نقل جديدة، ومواءمتها مع اللوائح والأنظمة الحالية.
وتشمل النماذج الخمسة التي يبدأ بها البرنامج، تأجير “السكوترات” والدراجات التشاركية عبر التطبيقات، وإعادة تأجير السيارات عبر التطبيقات، ونقل الركاب التشاركي بالحافلات عبر التطبيقات، ومحطات الطرود، والمركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى أي نماذج عمل ابتكارية أخرى في هذا المجال.
ويستهدف البرنامج بشكل رئيسي، كلًا من شركات النقل، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتقنيات الناشئة، ويمكن التسجيل فيه من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة.
ويضمن البرنامج منح الشركات فرصة اختبار نماذج نقل جديدة، وفق آلية مبتكرة ومنظمة، توفر لهم بيئة تعاونية تساهم في تحفيزهم لإطلاق حلول مبتكرة إلى السوق العام.
وتهدف البيئة التنظيمية التجريبية لدعم الابتكار واستدامة قطاع النقل، وتعزيز دوره، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وفق “أخبار 24”.