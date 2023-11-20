نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تعزيز الابتكار بـ”النقل”
20/11/2023   10:55 م

تعزيز الابتكار بـ”النقل”

+ = -
32

أطلقت الهيئة العامة للنقل، أول برنامج مخصص لتعزيز الابتكار “البيئة التنظيمية التجريبية” في 5 نماذج عمل، بغية اختبار واستكشاف نماذج نقل جديدة، ومواءمتها مع اللوائح والأنظمة الحالية.

وتشمل النماذج الخمسة التي يبدأ بها البرنامج، تأجير “السكوترات” والدراجات التشاركية عبر التطبيقات، وإعادة تأجير السيارات عبر التطبيقات، ونقل الركاب التشاركي بالحافلات عبر التطبيقات، ومحطات الطرود، والمركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى أي نماذج عمل ابتكارية أخرى في هذا المجال.

ويستهدف البرنامج بشكل رئيسي، كلًا من شركات النقل، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتقنيات الناشئة، ويمكن التسجيل فيه من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة.

ويضمن البرنامج منح الشركات فرصة اختبار نماذج نقل جديدة، وفق آلية مبتكرة ومنظمة، توفر لهم بيئة تعاونية تساهم في تحفيزهم لإطلاق حلول مبتكرة إلى السوق العام.

وتهدف البيئة التنظيمية التجريبية لدعم الابتكار واستدامة قطاع النقل، وتعزيز دوره، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

No Image

وفق “أخبار 24”.

تعزيز الابتكار بـ”النقل”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885279389.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com