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جديد المحليات > القيادة تهنئ “خافيير ميلي” برئاسة الأرجنتين
20/11/2023   11:01 م

القيادة تهنئ “خافيير ميلي” برئاسة الأرجنتين

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، للسيد خافيير ميلي، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الأرجنتين.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له ولشعب جمهورية الأرجنتين الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، للسيد خافيير ميلي، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأرجنتينية. وفق “أخبار 24”.

وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له ولشعب جمهورية الأرجنتين الصديق، بالمزيد من التقدم والرقي.

القيادة تهنئ “خافيير ميلي” برئاسة الأرجنتين

جديد المحليات
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