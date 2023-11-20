بدء مرحلة ثانية لـ”معسكرات LLM”

أتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من “معسكرات LLM “، بهدف تطوير مهارات 800 من الكفاءات الوطنية الشابة من حديثي التخرج من التخصصات التقنية في مجال النماذج اللغوية الكبيرة.
ويتعرف المتدربون خلال المعسكرات البالغ عددها 32 معسكرًا، على مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي، والشبكات العصبية، والتعلم العميق لبيانات الصور.
ويبدأ التدريب في المرحلة الثانية 3 ديسمبر المقبل افتراضياً، ويستمر لمدة 4 أسابيع، يتعرف خلالها المتدربون على تحليل بيانات النصوص، والمفاهيم المتقدمة وتقنيات التحسين لنماذج اللغة وأساسياتها، مع استعراض النماذج اللغوية الكبيرة، بالإضافة إلى تأهيلهم للحصول على شهادات احترافية في المجال.
ويشترط للالتحاق بالمعسكرات، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن حملة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات التقنية، واجتياز اختبار القبول، فضلاً عن إجادة اللغة الإنجليزية. وفق “أخبار 24”.
ودعت “سدايا” الراغبين في الالتحاق بهذه المعسكرات إلى دخول موقعها، والتسجيل قُبيل تاريخ 25 نوفمبر 2023.
وتعزز هذه المعسكرات التوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الوطنية في هذه المجالات، بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي.