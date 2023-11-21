“سلمان للإغاثة” للمتضررين بـ5 دول “معيناً”

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعداته الإنسانية والطبية في مختلف دول العالم.
ووزع المركز أكثر من 1000 حقيبة شتوية في منطقتي زيارت، وقلعة سيف الله، بإقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7280 فرداً من الأسر الأكثر ضعفاً في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024م.
كما اختتم المركز، البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في مدينة بشكيك بجمهورية قيرغيزستان، وذلك خلال الفترة من 10 وحتى 18 نوفمبر 2023م، بمشاركة 20 متطوعاً بمختلف التخصصات الطبية.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة 18 عملية قلب مفتوح، و94 عملية قسطرة علاجية تكللت جميعها بالنجاح التام.
ونفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأطفال والمسالك البولية في محافظة أرخبيل بسقطرى، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 19 نوفمبر 2023م، بمشاركة 17 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 372 مريضاً، وإجراء 18 عملية جراحية في مجال المسالك البولية، و12 عملية أخرى في مجال جراحة الأطفال، تكللت جميعها بالنجاح التام. وفق “أخبار 24”.
فيما أطلق المركز برنامج “نور السعودية” التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة لومي عاصمة توغو، مواصلاً مساعداته الإنسانية والطبية بمختلف دول العالم.
ومن المقرر أن يقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى 25 نوفمبر الجاري، بالكشف على مرضى العيون وإجراء عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء لمن يحتاجها، وصرف نظارات طبية.
كما ينفذ المركز برنامج نور السعودية التطوعي في مدينة روصو بموريتانيا، خلال الفترة من 17 وحتى 24 نوفمبر، إذ قام الفريق الطبي التطوعي منذ بدء الحملة بالكشف على 1245 حالة، وإجراء 40 عملية جراحية، وصرف 611 دواء.