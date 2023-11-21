“الأمتعة” تتصدر شكاوى الطيران بـ”أكتوبر”

تصدرت شكاوى “الأمتعة” مؤشر تصنيفات الشكاوى الأكثر تداولاً خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما جاءت الرحلات ثانياً وبعدها التذاكر، وذلك وفقاً لواقع الشكاوى المرفوعة من المسافرين إلى الهيئة العامة للطيران المدني.
وكشفت الهيئة، أن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال الشهر بلغ 950 شكوى، بينما جاءت شركة طيران ناس كأقلّ شركات الطيران شكاوى، كما حلَّت الخطوط الجوية السعودية ثانياً، وأما المرتبة الثالثة فكان طيران أديل.
وأدرج مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر أكتوبر الماضي، مطار الملك عبدالعزيز الدولي كأقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة في مؤشر المطارات التي يزيد عدد مسافريها على ستة ملايين، فيما حصل مطار الملك عبدالله الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنوياً. وفق “أخبار 24”.
وأما في المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية، كان مطار القيصومة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة.
ويهدف إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات؛ إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلاً عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة.