في المطر.. دع المركبة “تتنفس”

مع استمرار التنبيهات الخاصة بالأمطار على معظم المناطق، تزيد المخاوف لدى قائدي المركبات من إمكانية زيادة معدلات الحوادث المرورية، الأمر الذي يستلزم اتباع بعض الإرشادات المهمة.
ويساعد الالتزام بالإرشادات والقواعد المرورية على تقليل حجم الحوادث، خاصة أن نسبة الخطورة ترتفع عند القيادة تحت الأجواء الماطرة.
وتتضمن قائمة نصائح السلامة عند القيادة التي أكدت عليها الإدارة العامة للمرور، فتح النوافذ قليلاً لعدم تجمع الضباب على النوافذ وجعل المركبة تتنفس، واختيار أقصر وأسلم طريق للوجهة المراد الذهاب إليها قبل الانطلاق، وإشعال المصابيح حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لقائدي المركبات الأخرى. وفق “أخبار 24”.
وينصح أثناء القيادة تحت المطر بالقيادة ببطء؛ لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة، وكذلك التحرك بهدوء حتى لا تُفقد السيطرة على السيارة فوق الشوارع المبتلة، وترك مسافة آمنة لتجنب الوقوف المفاجئ بين المركبة والتي أمامها.