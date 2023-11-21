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جديد المحليات > “شواحن” السيارات الكهربائية بـ22 “مطارًا”
21/11/2023   8:11 ص

“شواحن” السيارات الكهربائية بـ22 “مطارًا”

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وقّعت شركة تجمع مطارات الثاني، وشركة الحلول الخضراء المستدامة، عقدًا لتنفيذ مشروع تركيب شواحن السيارات الكهربائية في المطارات التي تتولى الشركة إدارتها وتشغيلها في المملكة، والبالغ عددها 22 مطارًا.

وينص العقد على توفير شواحن سيارات كهربائية في جميع مطارات الشركة، من خلال مفهوم تجاري يتماشى مع الأهداف البيئية والاقتصادية لرؤية 2030، وذلك عبر تحفيز استخدام السيارات الكهربائية، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء.

ويأتي توقيع العقد انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، والتي تضع ضمن أهدافها الرئيسية تقليل الانبعاثات الكربونية، حيث وقعه من جانب شركة تجمع مطارات الثاني، مدير عام التشغيل التجاري وتطوير الأعمال سعد عجلان، ومن شركة الحلول الخضراء المستدامة، مديرها العام سعد السهلي.

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وفق “أخبار 24”.

“شواحن” السيارات الكهربائية بـ22 “مطارًا”

جديد المحليات
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