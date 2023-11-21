تحت رعاية “الملك”.. تخريج 9500 بـ”البورد السعودي”

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تخرج أكثر من 9500 متدرب في برنامج البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية في جميع المجالات الطبية.
وتتضمن شهادات البورد السعودي والدبلومات، شهادة الاختصاص السعودية للصيدلة السريرية، والتخصصات الدقيقة، وخدمة التقديم لأهلية الدخول لاختبارات الهيئة لحملة الماجستير أو الدكتوراه لتخصصات طب الأسنان من الجامعات الوطنية، ولحاملي شهادة إكمال التدريب من الجامعات الخارجية.وفق “أخبار 24”.
وبلغ عدد تخصصات برامج البورد السعودي 155 برنامجًا، فيما بلغ عدد تخصصات برامج الأكاديمية الصحية 5 برامج.
وشارك 23 ألف شخص في حفل التخرج، ليكون بذلك الأكبر من نوعه في تاريخ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.