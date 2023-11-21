“المدني” يُحذر من “أمطار” على 3 مناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات؛ إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من مناطق عسير وجازان ومكة المكرمة.
بدوره توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأشار إلى أنه يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، مع عدم استبعاد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك. وفق “أخبار 24”.