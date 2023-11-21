“حجازي” يعود أمام أجمك بـ”الآسيوية”

كشفت مصادر مُطلعة عن موعد عودة المدافع المصري أحمد حجازي، للمشاركة بشكل رسمي مع فريقه الاتحاد، بعد غيابه بسبب الإصابة التي لحقت به نهاية الموسم الماضي.
وقالت المصادر لـ”سبورت 24″، إن عودة أحمد حجازي للمباريات الرسمية ستكون أمام فريقه “العميد”، ونظيره أجمك الأوزبكي في خامس جولات دور مجموعات بدوري أبطال آسيا.
ويغيب حجازي عن صفوف الاتحاد منذ نهاية الموسم المنصرم؛ بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة فريقه أمام الفيحاء.
وآسيويًا لم يقدم الفريق الاتحادي أداءً مقنعًا حتى الآن على الرغم من حصده 9 نقاط؛ حيث فاز في المباراة الأولى أمام آجمك قبل أن يفوز بصعوبة بالغة أمام القوة الجوية العراقي الذي عاد وخسر أمامه في العراق، علمًا بأنه فاز اعتباريًا أمام سباهان أصفهان الإيراني.