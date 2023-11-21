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21/11/2023   2:35 م

منصة استثمارية إلكترونية “سعودية مصرية”

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اقترح نائب رئيس اتحاد الغرفة التجارية السعودية فايز الشعيلي، إنشاء منصة استثمارية إلكترونية سعودية مصرية لخدمة المستثمرين، ودفع مسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر.

وقال الحربي في تصريحات على هامش ملتقى الأعمال المصري السعودي، إن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ 20 مليار دولار محققا نموا بنسبة 41%، مشيراً إلى أن المملكة تعد من أكبر المستثمرين بمصر باستثمارات تخطت 32 مليار دولار.

وأبان أن هناك ضرورة لوضع رؤية مستقبلية للشراكات الاستثمارية والتجارية الواعدة بين البلدين، لافتاً إلى أن الاستثمارات المصرية ستستفيد من منظومة الحوافز والمشروعات اللوجستية بالمملكة. وفق “أخبار 24”.

وسيقوم اتحاد الغرف السعودية والمصرية بإنشاء المنصة ووضع الضوابط والآليات المناسبة لعملها، كما ستستعرض المنصة الفرص الاستثمارية وتضم المستثمرين من البلدين، ورفع التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين من الجانبين، إضافة إلى المتابعة الفورية وإصدار التشريعات وتذليل التحديات عبر قنوات التواصل التي توفرها المنصة.

منصة استثمارية إلكترونية “سعودية مصرية”

جديد المحليات
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