“تراجع” الدولار يصعد بـ”الذهب”

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بينما يتطلع المستثمرون للاطلاع على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي “المركزي الأمريكي” للحصول على مزيد من الدلائل بخصوص توقعات أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1988.29 دولار للأوقية، وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5% إلى 1990.10 دولار، فيما صعدت الفضة بالمعاملات الفورية 1% إلى 23.64 دولار للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 918.59 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2% إلى 1076.26 دولار. وفق “أخبار 24”.
وخلال الساعات الأخيرة، تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهرين ونصف الشهر في ظل توقع المستثمرين انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل، ومن شأن ضعف الدولار جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
فيما تحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين والتي لامستها الأسبوع الماضي، بينما من المقرر صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.