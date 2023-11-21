12 مهمة لـ “صندوق الفعاليات”

حدد صندوق الفعاليات الاستثماري المهام التي يتولاها الصندوق ومن بينها الاستثمار فيما يحقق أهدافه ويتفق مع طبيعة عمله داخل المملكة في القطاعات المستهدفة والخدمات المساندة لها، وتطوير الأصول وتملُّكها والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والأوراق المالية، وله الاستثمار خارج المملكة متى ما كان الاستثمار يخدم أهداف الصندوق الاستراتيجية، وفق منهجيات وآليات يقرها المجلس.
وتشمل مهام الصندوق، المساهمة في مشاريع تطوير البنية التحتية في القطاعات المستهدفة بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر من خلال عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص؛ وتأسيس الشركات أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة وغيرها من الكيانات القانونية داخل المملكة وخارجها، أو المساهمة فيها بشكل منفرد أو بمشاركة الغير من القطاعين العام والخاص؛ بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني، والمساهمة في تمويل المبادرات ذات العلاقة بالقطاعات المستهدفة.
ويتولى الصندوق، وفقا لنظام صندوق الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة المطروح على منصة “استطلاع”، تمويل المنشآت التي تعمل في القطاعات المستهدفة، أو الخدمات المساندة لها، أو ما يخدم تطوير القطاعات المستهدفة، وتقديم الضمانات إلى الجهات المرخصة من البنك المركزي السعودي وفق الضوابط التي يضعها المجلس، وإبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل كامل، أو جزئي، أو إضافي، أو تقديم ضمانات للمنشآت التي تعمل في القطاعات المستهدفة. وفق “أخبار 24”.
ويقدم الصندوق أيضا الإقراض وغير ذلك من صور التمويل، والاقتراض وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين؛ على أن تتمتع تمويلات الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقاً للأنظمة المنظمة لذلك.
يذكر أن الصندوق يتولى أيضا تقديم المبادرات ذات الصلة بنشاط الصندوق، وإصدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الأخرى التي يملكها الصندوق أو التي يساهم فيها، بالإضافة إلى إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاط الصندوق.