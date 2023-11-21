بدء تحقيق “مكافحة الإغراق” ضد “واردات المملكة”

أفادت الهيئة العامة للتجارة الخارجية ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج محسنات الخرسانة نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي “SNF” ذات منشأ أو المصدرة من الصين وروسيا.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر الحالي، الذي نص في المادة الرابعة على أن تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.
وأكدت أن النظام يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية. وفق “أخبار 24”.