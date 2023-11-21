“واتساب” تربط الحسابات بـ”البريد الإلكتروني”

أطلقت منصة المراسلة الفورية “واتساب” ميزة جديدة في التطبيق تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم بالبريد الإلكتروني الخاص بهم، وسيتعين على المستخدمين فقط تحديث التطبيق لديهم إلى آخر إصدار متاح بمتجر التطبيقات للحصول عليها.
وتتيح عملية ربط حساب واتساب بالبريد الإلكتروني إمكانية استقبال كود التحقق المكون من 6 أرقام عبر البريد الإلكتروني عند تسجيل الدخول إلى الحساب في حال عدم استقباله عبر رسالة هاتفية قصيرة SMS.
وهذا الربط يعد بمثابة طريقة تسجيل دخول بديلة في حالة عدم تمكن المستخدمين مؤقتًا من الحصول على كود التحقق عبر الرسائل القصيرة، ولكن لا يزال يتعين عليهم استخدام رقم هاتف لإنشاء حساب، ولا يزال تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف خيارًا متاحًا. وفق “أخبار 24”.
وأصبحت الميزة الجديدة متاحة للمستخدمين عبر التحديث الأخير للتطبيق في هواتف “آيفون”، ومن المقرر إطلاقها أيضًا لمستخدمي نظام “أندرويد” خلال الأيام المقبلة، علما بأن عناوين البريد الإلكتروني لا تمثل بديلًا لأرقام الهواتف، بل تمنح المستخدمين فقط طريقة وصول إضافية لحساباتهم التي أنشأوها بأرقام هواتفهم.