“اللذيذ”: “ميسي” كان قريباً

كشف نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، سعد اللذيذ، عن تفاصيل المفاوضات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للانضمام للدوري السعودي في الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.
وقال اللذيذ في حواره مع برنامج “كورة”، إن أي مفاوضات مع اللاعبين تكون قابلة للموافقة والرفض، والسعودية لم تكن بمفردها في السوق، خصوصًا أن بعض اللاعبين لديهم عائلات وأبناء، ويوجد أسماء تم الحديث معها لكن العرض لم يكن الأفضل لهم أو كانت لهم خطط خاصة، لأن اللاعب ليس بمفرده ولديه عائلة، وميسي كان كذلك.
وأوضح أن برنامج الاستقطاب كان قريبًا بالفعل من ضم ميسي، وتم بذل 100% من الجهود من أجل ضمه لكن لم تحدث الصفقة، وفي النهاية تفهم الهلال الموقف، وكل الأندية كذلك التي لم تفلح في أي صفقة تريدها تفهمت الموقف، خاصة أن الجميع يعمل من أجل إنجاح أي صفقة.
وتحدث اللذيذ عن الصفقات الشتوية المرتقبة في يناير 2024، قائلاً إنه يتوقع أنها ستكون على نطاق محدودة، خاصة أنه من الصعب أن تتخلى الفرق العالمية عن أبرز نجومه في هذا التوقيت من الموسم.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من اللاعبين العالمين تواصلوا مع القائمين على الرياضة السعودية للانضمام إلى دوري روشن، لافتًا إلى أن هناك أسماء رفضت القدوم في الصيف لكنها غيرت رأيها الآن.
ولفت اللذيذ إلى نجوم كبار في دوري روشن سعداء بالتواجد في المملكة، أبرزهم النجم البرتغالي رونالدو يتحدث في كل مكان، وكذلك الحال بالنسبة للنجم الفرنسي كريم بنزيما، مضيفًا أنه التقى النجم الجزائري رياض محرز، والذي أكد له أنه يتخيل نفسه يعيش في جدة دائمًا. وفق “أخبار 24”.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنه لا توجد رواتب متأخرة لأي محترف حتى الآن.
وأشار اللذيذ إلى أن برنامج الاستقطاب لم يفاوض النجم الفرنسي كيليان مبابي للانضمام إلى الهلال في الانتقالات الصيفية قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيرًا إلى أنه قد يكون تحدث معه أحد لكن بالنسبة للبرنامج لم يكن هناك مفاوضات.
وتعليقًا على إمكانية تعويض الهلال بعد إصابة نيمار بالرباط الصليبي وانتهاء موسمه تقريبًا، قال اللذيذ، إنه لا يوجد إمكانية في الوقت الحالي لتعويض الهلال، مشيرًا إلى أن أي لاعب معرّض للإصابة لكن ما يتم العمل عليه حاليًا على وجود تأمين على اللاعبين ضد الإصابات التي تحتاج لفترة غياب طويلة.
وأوضح اللذيذ أن برنامج استقطاب لم يفاوض السنغالي ساديو ماني لصالح النصر أو لصالح الأهلي، مؤكدًا أن النصر تفاوض مع اللاعب مباشرة.