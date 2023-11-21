“كانتي” يغيب عن الاتحاد “3 أسابيع”

أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، مدة غياب محترف فريقه الأول لكرة القدم، الفرنسي نغولو كانتي، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها بالجولة الماضية بدوري روشن.
وأوضح الاتحاد أن اللاعب كانتي واصل برنامجه العلاجي الذي يستمر لمدة 3 أسابيع، وبالتالي قد يغيب عن مباريات فريقه أمام الاتفاق والخليج وضمك بالدوري، وأجمك الأوزبكي، وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.
من جهة ثانية واصل اللاعبون، عوض الناشري، صالح العمري، سلطان الفرحان، زكريا هوساوي، ورومارينهو، برامجهم التأهيلية وفق البرامج الموضوعة لهم من جانب الجهاز الطبي.
وأجرى فريق الاتحاد تدريبه مساء “الإثنين” تحت إشراف الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الأرجنتيني “مارسيلو جاياردو”، وذلك استعداداً للمرحلة المقبلة من دوري روشن وأبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.
وقبل انطلاقة التدريب، اجتمع الطاقم الفني الجديد بالجهاز الإداري ومساعد المدرب الوطني الكابتن حسن خليفة، واللاعبين لشرح برنامج المرحلة المقبلة من التدريبات، بعدها بدأت الحصة التدريبية، والتي اشتملت على جملة تدريبات متنوعة من إحماءات وتطبيق جمل تكتيكية.