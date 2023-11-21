“الصحة” لموظفيها: لقاح الإنفلونزا ضمن “التقييم”

أكدت وزارة الصحة على المديريات والتجمعات الصحية في المملكة على إلزامية تلقي الممارس الصحي لقاح الإنفلونزا والذي يدخل ضمن التقييم الوظيفي لهذا العام.
وقالت الصحة في تعميم، والمبني على خطاب وزير الصحة حول إلزامية حصول الممارس الصحي على لقاح الإنفلونزا ما لم يكن هناك مانع طبي وحرصا على صحة الممارس الصحي وذويه بعدم تفشي الأمراض والعدوى.
وأضاف التعميم أنه يجب على المشرفين متابعة حصول الممارس الصحي على لقاح الإنفلونزا مع العلم أن اللقاح سوف يكون ضمن تقييم 2023. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الوزارة شددت على ضرورة أخذ اللقاح المضاد للإنفلونزا لمنع الإصابة، وتخفيف الأعراض الجانبية المصاحبة للفيروس، مبينة أن الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة هم المصابون بأمراض مزمنة، والأطفال، وكبار السن، والحوامل والعاملون في المجال الصحي.