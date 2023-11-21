أول شاحنة “هيدروجينية” بالمملكة

أطلقت الهيئة العامة للنقل (الثلاثاء)، أول شاحنة هيدروجينية في المملكة بشكل تجريبي، في التزام من الهيئة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو توفير بيئة خالية من الانبعاثات الكربونية.
وأكدت الهيئة أن الشاحنة الهيدروجينية تتميز بصفر انبعاثات كربونية، وتسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إضافة لمبادرات المملكة للتنمية المستدامة، مبينة أن الشاحنة مصممة ومهيأة لنقل البضائع وفقًا لاشتراطات السلامة، وتقطع مسافات طويلة تجتاز 400 كم.
وأوضحت أن الشاحنة تزود بالهيدروجين كوقود لها بسعة تصل إلى 35 كجم وضغط للغاز يصل إلى 350 بار، حيث يأتي ذلك من خلال اتفاقية تعاون بين شركة المجدوعي للوجستيات وشركة إيربرودكت قدرة لتقديم حلول متكاملة للشاحنات الهيدروجينية من حيث التشغيل والتزود بالوقود الهيدروجيني، وذلك بهدف بناء نظام بيئي للتنقل الهيدروجيني، لتعزيز نقل الهيدروجين بالشاحنات داخل المملكة.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تشمل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة البنية التحتية ذات الصلة بالهيدروجين، بما في ذلك محطات التزود بالوقود الهيدروجيني في مواقع مختلفة بالمملكة، وتهدف إلى بناء دراسة جدوى طموحة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
وأبانت الهيئة أن شركة المجدوعي حصلت على أول بطاقة تشغيل خاصة بشاحنات الهيدروجين في المملكة، حيث تشمل أهداف إصدار بطاقة التشغيل توفير كافة البيانات المتعلقة بالشاحنات، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات، وضمان توفر المتطلبات الفنية للشاحنات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات بالقطاع اللوجستي، والحفاظ على السلامة العامة، وتعزيز السلامة المرورية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
يذكر أن الهيئة سلّمت أول رخصة تشغيل للقطار الهيدروجيني لـ “سار”، الذي يمتاز بكونه خالياً من الانبعاثات الكربونية، لدعم الاستدامة في قطاع النقل بخدمات تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وابتكار وسائل نقل صديقة للإنسان والبيئة، مما ينعكس على تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، المتمثلة في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25٪ بحلول 2030.
وفق “أخبار 24”.