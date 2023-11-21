ولي العهد بـ”بريكس”: غزة تتطلب جهداً جماعياً

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن ما تشهده غزة من جرائم وحشية بحق المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت والبنى التحتية بما فيها المنشآت الصحية ودور العبادة يتطلب القيام بجهد جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية التي تستمر وتتفاقم يوما بعد يوم وحلولا حاسمة لها.
وجدد ولي العهد تأكيد المملكة القاطع على أن هذه العمليات أزهقت الأرواح وقتلت الأطفال والنساء والشيوخ، وأن المملكة طالبت بإيقاف العمليات العسكرية فوراً وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الإنسانية الدولية من أداء دورها.وفق “أخبار 24”.