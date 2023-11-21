“اجتماع خليجي” لتعزيز التعاوُن العسكري والدفاعي

بحث اجتماع الدورة الـ20 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، بجانب اعتماد عدد من القرارات والتوصيات المعروضة على جدول الأعمال.
وترأس وفدَ المملكة في الاجتماع الذي عُقد في العاصمة العمانية مسقط نائبُ وزير الدفاع، الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، وذلك نيابةً عن وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان.
يُذكر أن الاجتماع عُقد بحضور وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي.
وفق “أخبار 24”.