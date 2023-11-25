“الذهب” يرتفع ويواصل حصد المكاسب

ارتفع الذهب اليوم بشكل طفيف، ليتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى انخفاض الدولار.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 %، ليصل إلى 1994.60 دولار للأوقية بحلول الساعة 11.38 بتوقيت غرينتش، مرتفعاً بنسبة 0.8 % هذا الأسبوع. فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 %، مسجلة 1996.20 دولار.
وحققت الفضة، أيضاً مكاسب خلال المعاملات الفورية بنسبة 0.2 %، مسجلةً 23.71 دولارًا للأوقية، كما صعد البلاديوم 0.2 % إلى 1047.93 دولارًا، في حين انخفض البلاتين 0.3 % إلى 911.88 دولارًا لكنه يتجه لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني. وفق “أخبار 24”.