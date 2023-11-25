“سعودية” تُحقِّق اكتشافاً طبياً بـ”هارفارد”

توصلت دراسة بحثية، أجرتها المبتعثة السعودية إلى جامعة هارفارد، لإكمال الإقامة التخصصية في العناية الحرجة الدكتورة شيماء الزائدي، إلى فاعلية استخدام دواء “سوغاماداكس” لعكس الحصار العصبي العضلي خارج العمليات الجراحية.
وقالت الدكتورة شيماء في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس): إن دواء “سوغامداكس” اعتُمد في عام 2015 من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدامه في العمليات الجراحية، ثم قيّمت مع الفريق البحثي استخدامات “سوغامداكس” خارج غرف العمليات ونشر الممارسات الطبية في مستشفى برغهام، ثاني أكبر مستشفى تعليمي في كلية الطب بجامعة هارفارد، وأكبر مستشفى في منطقة لونغوود الطبية في بوسطن ماساتشوستس، حيث تم قبول البحث للعرض في مؤتمر العناية الحرجة الطبي، وسيتم نشر النتائج في ولاية أريزونا في يناير 2024. وفق “أخبار 24”.
وأشادت الدكتورة بتميز المستشفى الذي مكّنها من الاطلاع على أحدث التجارب الطبية في ابتكار العديد من الأدوية، ما زاد من خبراتها، مقدمة الشكر لقيادة المملكة التي سخّرت جميع الإمكانيات للاستثمار في الكادر البشري في جميع التخصصات من أفضل الجامعات العالمية.