“الصداع” مرتبط بـ”ذكريات الطفولة”

وجدت دراسة جديدة، أن الصدمات التي يتعرض لها الأطفال في مرحلة الطفولة قد تزيد من خطر الإصابة بالصداع في مرحلة الشباب وما بعدها.
وأوضحت الدراسة، التي أُجريت بجامعة “كاليفورنيا” الأمريكية ونُشرت في دورية “Headache” المتخصصة، أن الأشخاص الذين تعرضوا لصدمات في مرحلة الطفولة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالصداع بنسبة تصل إلى 30%.
وجاءت هذه النتائج استناداً إلى بيانات أكثر من 2000 شاب وشابة، حيث تم سؤالهم عن تجاربهم مع الإساءات والتعنيف في مرحلة الطفولة، وقد تبيّن أن أكثرهم عُرضة لتكرار الصدمات أكثرهم عرضة للصداع الشديد أو المتكرر. وفق “أخبار 24”.