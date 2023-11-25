“فوفانا”: “ردة فعلي” لم تكن موجهة لأحد

علق لاعب النصر الإيفواري سيكو فوفانا، على ردة فعله خلال استبداله في مواجهة الأخدود بالدوري.
وشارك فوفانا في فوز النصر على نظيره الأخدود بنتيجة 3-0، مساء الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ 14 بدوري روشن.
وظهر فوفانا غاضبا بعد قرار استبداله في مباراة الفريق أمام الأخدود، ودخول زميله بروزوفيتش.
وقال لاعب النصر في تصريحات بعد المباراة، إن ما حدث كان عاديا وطبيعيا، مشيرا إلى أنه لم يكن غاضبا وكان سعيدا بتحقيق الانتصار.
وأوضح، أنه أدى ما عليه في الشوط الأول، مؤكدًا أن لاعب الكرة لديه الرغبة للعب طول الوقت لذلك ردة فعله قريبة من العادية ولم تكن موجهة ضد أي أحد. وفق “سبورت 24”.
وأشار إلى أنه في بعض الأحيان يرى البعض أن ردة الفعل التي قام بها غريبة لكنها عادية، لافتا إلى أنه يتواجد مع الفريق لمساعدته لتحقيق الانتصار.