الطائي يقلب الطاولة على الرائد بـ”الأربعة”

حول فريق الطائي تأخره أمام ضيفه الرائد إلى فوز 3/4، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري السعودي للمحترفين “روشن”، في المباراة التي جرت بينهما “الجمعة”، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.
وافتتح الرائد النتيجة عن طريق اللاعب جوليو تفاريس من ركلة جزاء عند الدقيقة 12، وعزز يحيى سنبل تقدم الرائد بالهدف الثاني عند الدقيقة 27.
وقلص الطائي النتيجة بواسطة اللاعب بيرنارد مينساه من ركلة جزاء عند الدقيقة 45، ونجح الرائد في تسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب كريم البركاوي عند الدقيقة 71.
وعند الدقيقة 90 2 سجل لاعب الرائد عبدالله الفهد بالخطأ في مرمى فريقه، وتمكن الطائي من تعديل النتيجة عن طريق لاعبه بيرنارد مينساه عند الدقيقة 90 8، قبل أن ينجح اللاعب فيرجيل ميسيدان من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 90 11، مانحاً فريقه النقاط الثلاث. وفق “سبورت 24”.
بهذا الفوز، صعد الطائي إلى المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة، فيما تجمد رصيد الرائد عند 9 نقاط في المركز الـ 17