“بيليتش”: مباراة الفيحاء “استثنائية”

أكد المدير الفني لفريق الفتح سلافن بيليتش، أن مباراة الفيحاء ستكون استثنائية بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية بالإضافة إلى جماهير الفريق.
ويستعد الفتح لمواجهة أمام الفيحاء، مساء السبت، في الجولة الـ 14 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وشدد بيليتش على قوة الفريق المنافس الذي يمتلك دفاعًا منظمًا وعددا من العناصر المميزة، حيث يتوجب على لاعبي الفريق الفتحاوي أن يكون حاضر الذهن خلال دقائق المباراة بالكامل لاكتمال فرحة افتتاح الملعب بتقديم مستوى يليق بالجماهير الفتحاوية والخروج بنقاط المباراة.
وأوضح أن الفريق رغم عدم انتصاره بالمواجهات الثلاث السابقة فإنه قدّم مباريات قوية ومستوى عاليا من الأداء خلال مباريات الشباب والهلال لكنه لم يوفّق بالحصول على نقاط المباراة وهو ما يسعى الفريق لتحقيقه خلال المباريات المقبلة والعودة لمسار الانتصارات الذي تعوّد عليه جماهيرنا.
وأشار إلى أنهم متفائلون بالملعب الجديد لنادي الفتح، ولديهم أمل في تقديم أداء مميز لجماهيرهم خلال المباريات المقبلة، حيث يختلف هذا الملعب عن استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي وهو ما يُشعرهم بالحماس الشديد وهذا ما لمسه من اللاعبين والجهاز الفني. وفق “سبورت 24”.
من جانبه، وصف اللاعب سفيان بن دبكة شعور لاعبي الفريق بخوض منافسات الأحساء على ملعب النادي الجديد بالحماس الشديد، مؤكدًا استعداد الفريق لخوض المنافسات المقبلة بأداء لياقي عال.