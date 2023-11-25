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رياضة > “فيرمينو” يغيب عن مواجهة “الشباب”
25/11/2023   11:09 ص

“فيرمينو” يغيب عن مواجهة “الشباب”

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كشفت مصادر داخل الأهلي موقف لاعب الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو من مباراة الفريق المقبلة أمام الشباب.

وأكدت المصادر لسبورت 24، أن فيرمينو سيغيب عن لقاء الأهلي ضد الشباب مساء الغد بسبب وفاة والده.

وتلقى لاعب الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، صدمة قبل أيام، بعد تلقيه نبأ وفاة والده، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وأكدت صحيفة “UOL” البرازيلية ، أن خوسيه روبرتو كورديرو دي أوليفيرا، والد اللاعب فيرمينو، توفي في وقت سابق.

وأوضحت أن وفاة والد لاعب الأهلي جاءت إثر إصابته بنوبة قلبية في الإمارات، أثناء رحلة مع عائلته، مشيرة إلى أن الأسرة حاولت الاتصال بالسفارة البرازيلية في دبي لإحضار الجثمان إلى البرازيل. وفق “سبورت 24”.

وكان فيرمينو قد انتقل إلى صفوف الأهلي في يوليو الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

“فيرمينو” يغيب عن مواجهة “الشباب”

رياضة
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