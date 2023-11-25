62.7 بليون ريال “خسارة” الأسهم بأسبوع

تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية خلال جلسات الأسبوع الماضي بتراجع الطلب عليها؛ ليسجل مؤشر “تاسي” تراجعاً طفيفاً في قراءته، بعد مكاسب جيدة سجلها الأسبوع السابق بلغت 2.23 في المئة، فيما سجلت السوق تراجعاً محدوداً في معدلات الأداء مقارنة بالأسبوع السابق.
وأنهى مؤشر “تاسي” الأسبوع الماضي عند مستوى 11078.08 نقطة في مقابل 11081.97 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بخسارة طفيفة 3.89 نقطة، نسبتها 0.04 في المئة، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2023 إلى 600 نقطة نسبتها 5.7 في المئة.
أما عن الإجماليات، فنجد انخفاض السيولة المتداولة الأسبوع الماضي بنسبة 8.4 في المئة إلى 26 بليون ريال، في مقابل 28 بليوناً للأسبوع السابق، وهبطت كمية الأسهم المتداولة 0.30 في المئة إلى 1.17 بليون سهم، في مقابل 1.1 بليون، وتراجع عدد الصفقات المنفذة 9 في المئة إلى 1.81مليون صفقة في مقابل 1.98مليون، ارتفع معها متوسط الصفقة إلى 649 سهماً بنسبة 9 في المئة.
وخلال جلسات الأسبوع الماضي جرى التداول أسهم 230 شركة، تراجعت أسعار أسهم 87 شركة منها، بينما ارتفعت أسهم 139 شركة واستقرت أسعار 4 شركات عند أسعارها، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.078 تريليون ريال بخسارة 62.7 بليون نسبتها 0.56 في المئة.
وبالنظر إلى الأسهم الأكبر صعوداً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نجد أسهم 6 شركات تخطت مكاسبها نسبته الـ 10 في المئة، تصدرها سهم العمران التطويرية الصاعد 31.24 في المئة إلى 41.80 ريال، تلاه سهم الغذائية المرتفع 21.16 في المئة إلى 150 ريالاً، ثم سهم أسترا الصناعية بزيادة 13.6 في المئة إلى 110.20 ريال، تبعه سهم أميانتيت المرتفع 12.27 في المئة، ثم سهم نقي بزيادة 12.12 في المئة، ثم سهم الدوائية الصاعد 10.2 في المئة.
أما أبرز الأسهم الخاسرة، فسجلت 4 شركات خسائر تخطت 4 في المئة، أكبرها خسارة سهم ولاء بخسارة 5.26 في المئة هبوطاً إلى 16.56 ريال، تلاه سهم سينومي ريتيل المتراجع 4.45 في المئة، تبعه سينومي سنترز المتراجع 4.24 في المئة، ثم سهم المتقدمة بخسارة 4.14 في المئة إلى 37.05 ريال. وفق “أخبار 24”.
وقاد سهم “أرامكو السعودية” السوق لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 2.08 بليون ريال، شكلت 8 في المئة من سيولة السوق جاءت من تداول 62 مليون سهم، تراجع سعره خلالها 0.74 في المئة إلى 33.40 ريال، تلاه سهم “الراجحي” بسيولة 1.3 بليون ريال، ارتفع سعره خلالها 0.67 في المئة 75 ريالاً.
وصعد مؤشر نمو – السوق الموازية نهاية الأسبوع الماضي إلى 24139 نقطة في مقابل 23606 نقاط نهاية الأسبوع السابق بزيادة 534 نقطة نسبتها 2.26 في المئة، انخفضت معها السيولة المتداولة إلى 89 مليون ريال بانخفاض 14 في المئة.