10 أشياء لتربية طفل “ناضج”

تعد تربية الأطفال أمرًا يجب أن يوخذ بعناية وحذر، فبعض سلوكيات الآباء التي لا يلقون لها بالًا قد تؤثر في شخصية الطفل بشكل لا يمكن تخيله.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأشياء التي يجب عليك فعلها وأخرى عليك تجنبها، لتربية طفل ناضج؛ وفقًا لما ذكره موقع “برايت سايد” بنسخته الإنجليزية.
تطوير الاعتماد على الذات
من الأفضل ألا تفعل كل شيء من أجل أطفالك، يجب أن يتعلموا ارتداء ملابسهم بأنفسهم، وربط أربطة الأحذية الخاصة بهم، وحزم حقائب الظهر الخاصة بهم للمدرسة.
بالطبع، يمكنك القيام بذلك بشكل أسرع وبمهارة أكبر، ولكن يجب عليك التحلي بالصبر والانتظار حتى يكتشف طفلك ذلك بنفسه. قد لا تكون متواجدًا دائمًا للمساعدة، ويجب أن يعلموا أنه يمكنهم الاعتماد على أنفسهم.
منح طفلك فرصة الاختيار
دع طفلك يقوم بالاختيار، لا ينبغي أن تختار لهم الملابس والألعاب والهوايات، أو أن تقرر ما يحبونه وما لا يحبونه. يمكنك المساعدة بالمشورة ومناقشة اختيارهم معهم. لكن لا يمكنك أن تعتقد أنك تعرف أفضل منهم عندما يتعلق الأمر بما يريدون. إنهم يعرفون ذلك بأنفسهم، ما عليك سوى منحهم الفرصة للحصول على ما يريدون.
اسمح لطفلك بالتحرك بمفرده
ليست هناك حاجة لمتابعة ابنك في كل مكان. ومع تقدمهم في السن، يمكنهم الذهاب إلى المدرسة بمفردهم أو ركوب الحافلة المدرسية. يعرف الأطفال بالفعل قواعد السلامة ويفهمون كيفية التصرف في الشارع. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانوا بصحبة الأصدقاء، اسمح للأطفال بالذهاب معًا ومناقشة واجباتهم المدرسية وألعابهم الجديدة على طول الطريق.
علم طفلك التحكم بمشاعره
إذا بدأ الطفل، عند أدنى خلاف، بالصراخ بشراسة والدخول في نوبة غضب، فيجب أن يُظهر له كيفية التحكم في عواطفه. يجب أن يكون الطفل واعيًا لما يحدث. وإذا انغمست في كل صرخة، فيمكنهم التعود على الحصول على كل شيء بهذه الطريقة.
يمكنك تعليم طفلك الانضباط الذاتي
يجب أن يتعلم الطفل ضبط نفسه والقيام بالأمور الضرورية، حتى لو لم تكن متعلقة باللعب والمرح. إن تنظيف أسنانهم قبل النوم، ووضع الألعاب في مكانها، والقيام بواجباتهم المدرسية، كلها جزء لا يتجزأ من الروتين اليومي. وبدون التحكم في ما يفعلونه، دعهم يقومون بالواجب المنزلي بأنفسهم.
دع طفلك يجيب
من الضروري أن تعطي طفلك فرصة للتحدث عن نفسه. وهذا مهم لكل من مهاراتهم الفكرية ومهارات الاتصال. لا ينبغي أن يخاف الطفل من أن يسأله أحد شيئًا ما. يجب أن يتعلموا كيفية الإجابة عن الأسئلة وتطوير الاستجابة للعفوية. وبخلاف ذلك، يمكن أن يصبحوا خجولين ومنغلقين عن الآخرين. وفق “أخبار 24”.
اشرح السبب والنتيجة
اشرح أفعالك لطفلك. إذا قمت بتوبيخهم. من المهم أن يدرك الطفل أخطاءه ويستخلص استنتاجاته الخاصة. يجب أن يفهموا أن أفعالهم يمكن أن تؤدي إلى نتائج معينة. وحاول أن تظل هادئًا عندما تشرح لهم لماذا من الأفضل التصرف الحميد وأسباب ذلك.
حرية الخطأ
حاول ألا ترعى طفلك بشكل مفرط. وبطبيعة الحال، من المفيد شرح الأشياء التي يمكن أن تشكل خطراً على حياتهم. لكن يمكنك منح الطفل حريته عندما يتعلق الأمر بأشياء أخرى. سيسمح لهم ذلك بالتعلم من أخطائهم واكتساب خبراتهم الشخصية، والتي ستكون مفيدة لهم في المستقبل. تذكر أن الأخطاء والسقوط وخيبات الأمل كلها جزء من الحياة.
ساعد طفلك على تطوير تفكيره
من المفيد تطوير قدرة الطفل على التفكير والنظر النقدي إلى الموقف، وصياغة معتقداته بناءً على فهمه ومشاعره. ومن المهم أيضًا السماح لهم بالتعبير عن آرائهم. سيساعدهم هذا على عدم الاستسلام لنكات أقرانهم، أو التصرف بطريقة غريبة وسيئة فقط لإثبات شيء ما للآخرين. وفي المستقبل، سيتمكن هذا الشخص من الحفاظ على منصبه ولن يقع تحت تأثير شخص آخر.
أداء الواجبات
عندما يبلغ طفلك سن 3 سنوات، يمكنك تعويده ببطء على أداء بعض الواجبات. يمكنهم ترتيب ألعابهم في مكانها، على سبيل المثال. ومع نموهم، قم بتوسيع قائمة أعمالهم المنزلية. وهذا يساهم في تطويرهم وغرس الاجتهاد والانضباط. وهذا يمكن أن يعلمهم أيضًا مساعدة الآخرين واحترام عمل الآخرين.