“الصحة”: 80% من المنومين بالعناية بسبب “الإنفلونزا”

أكدت وزارة الصحة أن 80% من المنومين في العناية المركزة، بسبب الإنفلونزا الموسمية منذ بداية الموسم؛ نظراً لعدم أخذهم اللقاح، داعية الجميع لعدم التردد في الحصول على اللقاح للوقاية من شدة المرض، خاصة الفئات المعرضة للمخاطر عند الإصابة.
وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إن اللقاح آمن وفعال ويقلل من فرص الإصابة بنسبة تصل إلى أكثر من 60% بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة وهم أصحاب الأمراض المزمنة، والمصابون بنقص المناعة، والفئة العمرية من 50 عاماً فأكثر، والأطفال من عمر 6 أشهر فأكثر، والحوامل، بالإضافة إلى المصابين بالسمنة المفرطة، والعاملين في القطاع الصحي.
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح يحمي بشكل غير مباشر من الإصابة بنزلات البرد؛ وذلك نظرًا لأن الإصابة بالإنفلونزا تضعف جهاز المناعة مؤقتًا؛ ما قد يجعل الشخص عرضة للعدوى بالميكروبات والفيروسات الأخرى التي تصيب الجهاز التنفسي، كنزلات البرد وغيرها. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن لقاح الإنفلونزا الموسمية هو لقاح الإنفلونزا المعطل ويشتمل على جزيئات من فيروسات الإنفلونزا والذي يحمي من السلالات الثلاثة الموجودة هذا الموسم.