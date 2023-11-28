“مركز” لمعالجة تأخر المواعيد “الطبية”

كشف برنامج تحول القطاع الصحي السعودي عن إسهامات إحدى مبادراته؛ مركز “الإحالات الطبية” بوزارة الصحة، والذي يهدف إلى تمكين المستفيد من متابعة خطوات الخدمة الطبية حتى إتمامها عبر بوابة إلكترونية موحدة.
وتتوفر الخدمات للمستفيدين بيسر وجودة عالية في وقت قياسي، حيث تم إنشاء المركز ليسهم في تحقيق مستهدفات التحول الصحي بوضع المستفيد في أعلى قائمة أولوياته.
ويعمل المركز على إدارة حركة الإحالات الطبية وإجراءات حجز المواعيد لكل المستفيدين المحولين بين المنشآت الصحية داخل السعودية وخارجها، ويتم ذلك عبر منصة إلكترونية موحدة للإحالات.
ويعتمد تسجيل الطلبات والإحالات على معلومات حقيقية وشفافة بهدف تفعيل إمكانات المستشفيات لكل القطاعات الصحية عند إجراء عملية الإحالة أو حجز المواعيد؛ وذلك بهدف تقليل قوائم انتظار المرضى. وفق “أخبار 24”.
ونجح المركز في إحالة أكثر من نصف مليون مستفيد خلال عام 2022، ويشكل إجمالي نسبة الطلبات للإحالات الداخلية 99 %، وقد تحققت تلك النسبة في إطار ما يمتلكه القطاع الصحي بالسعودية من كوادر مدربة، وإمكانات متقدمة تؤهلهم لتوفير الخدمة الطبية.