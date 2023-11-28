“ألمع” و”القط”.. رداء بوابة سماء أبها “الحديثة”

عند وضع “قدمك” في مطار أبها الدولي الجديد؛ ستجد نفسك في قرية رجال ألمع التراثية، هذا هو التصور الذي أعلنت عنه شركة “فوستر آند بارتنرز” عند شرح تصميمها الفائز للمخطط العام للمطار.
وبعد إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، المخطط بأقل من شهرين، استعرضت الشركة الفائزة التصميم الذي يربط الحاضر بالتراث؛ فقد استفادت الشركة من إبداع قاطني عسير في تصميم المباني التراثية للاستفادة من مناخ عسير من هواء وطبيعة وضوء في صنع تحفة فنية تخلق تجربة سفر لا تنسى للزوار والمسافرين.
وأعرب رئيس فريق المصممين باستديوهات الشركة ستيفان بهلينغ عن سعادته لفوز هذا النموذج الفريد في التصميم كونه يربط التراث العسيري والمواد المحلية والطبيعة الجذابة، بالإضافة إلى صلابة الجدران الحجرية وضوء النهار المنتشر الذي يجعل المساحات الداخلية مريحة وباردة، وكذلك الواجهة الداخلية للمطار التي تضم متاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي مما يسمح للمطار بالتوسع بكفاءة مع زيادة الطلب. وفق “أخبار 24”.
ومن أبرز ما يزين بيوت قرية رجال ألمع فن “القط العسيري” المُتميز بألوانه الزاهية وخطوطه المتناسقة التي اختيرت العام الماضي من منظمة السياحة العالمية ضمن أفضل القرى التراثية في العالم.