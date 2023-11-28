“بن فرحان” يبحث العلاقات “الثنائية” بـ3 دول

بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع مسؤولي 3 دول، العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في البيت السعودي المقام على هامش أعمال الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض “BIE” بالعاصمة الفرنسية باريس.
وتطرق “بن فرحان” مع وزير خارجية أوغندا جيجي أودونجو، ووزير العلاقات الخارجية بأنغولا تيتي أنطونيو، ووزير خارجية كينيا موساليا مودافادي، إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكلٍ مستدام بما يضمن حماية المدنيين.
وناقشوا تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بما يحقق المصالح المشتركة.