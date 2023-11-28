الفيحاء يحقق ثاني انتصاراته “الآسيوية”

حقق نادي الفيحاء انتصاره الثاني في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا عقب الفوز على آهال التركمانستاني بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الخامسة.
وسجل أنتوني نواكايمي في الدقيقة (19) وفاشون ساكالا (51) وسلطان مندش (74) أهداف الفيحاء، فيما أحرز إلمان تاجاييف هدف آهال الوحيد في الدقيقة (36).
ورفع الفوز رصيد نادي الفيحاء إلى 6 نقاط في المركز الثالث خلف العين المتصدر برصيد 12 نقطة وباختاكور (7 نقاط)، فيما توقف رصيد آهال عند 4 نقاط في المركز الرابع والأخير.
أحداث المباراة
بدأ نادي الفيحاء المباراة بضغط هجومي على مرمى آهال بحثاً عن تسجيل هدف التقدم مبكراً.
ونجح أنتوني نواكايمي في تسجيل الهدف الأول لنادي الفيحاء في الدقيقة 19 بعدما نفذ ركلة جزاء بنجاح.
وسدد ساكالا كرة قوية بالقدم اليسرى تصدى لها حارس مرمى آهال بنجاح.
وحاول أنتوني نواكايمي كرة قوية اصطدمت بالعارضة وضاعت فرصة مؤكدة على فريق الفيحاء.
وأدرك فريق أهال التعادل من ركلة جزاء نفذها اللاعب ايلمان تاغاييف بالقدم اليسرى في الدقيقة 36.
وقبل نهاية الشوط الأول نجح فاشون ساكالا في تسجيل الهدف الثاني لنادي الفيحاء في الدقيقة 51. وفق “سبورت 24”.
وعزز سلطان مندش تقدم نادي الفيحاء وسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 74 من عمر المباراة.
وأهدر ساكالا فرصة تسجيل الهدف الرابع لنادي الفيحاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.