“الهلال” يتأهل بثنائية “نافباخور”

فاز فريق الهلال بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعته بنظيره الأوزبكي نافباخور، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وتقدم فريق الهلال بهدف أول سجله مالكوم في الدقيقة 68، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 85.
ورفع فريق الهلال رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 13 متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة ليتأهل لدور الـ 16، فيما توقف رصيد نافباخور عند النقطة 10 في المركز الثاني.
ملخص بأبرز أحداث المباراة:
وبدأ اللقاء بسيطرة من قبل لاعبي الهلال على الكرة في محاولة لإدراك هدف مُبكر.
وسدد لاعب الهلال سافيتش كرة في الدقيقة 6 تصدى لها دفاع نافباخور، ثم احتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو لصالح الهلال.
وأهدر لاعب الهلال سالم الدوسري ركلة الجزاء في الدقيقة 11، ثم واصل فريق الهلال في الدقائق التالية الضغط على مرمى الفريق الأوزبكي.
وسدد لاعب نافباخور أبراربيك كرة من أمام منطقة جزاء الهلال في الدقيقة 13 ولكنها مرت بعيدة.
وتصدى حارس مرمى نافباخورفي الدقيقة 18 لتسديدة لاعب الهلال صالح الشهري، قبل أن يتصدى دفاع الهلال في الدقيقة 20 لتسديدة لاعب نافباخور جمشيد أسكندروف. وفق “سبورت 24”.
وسدد لاعب الهلال صالح الشهري تسديدة أخرى في الدقيقة 34 تصدى لها حارس مرمى نافباخور، قبل أن يتصدى دفاع الفريق الأوزبكي لتسديدة عبدالله الحمدان.
ومرت رأسية لاعب الهلال صالح الشهري في الدقيقة 36 أعلى مرمى نافباخور، ثم تصدى دفاع الفريق الأوزبكي في الدقيقة 44 لتسديدة سالم الدوسري.
وبدأ الشوط الثاني من اللقاء بمحاولات من قِبل لاعبي الهلال فسدد سافيتش كرة في الدقيقة 52 تصدى لها دفاع نافباخور.
وواصل الهلال الضغط ولكن تسديدة صالح الشهري في الدقيقة 57 مرت بجوار المرمى.
وتصدى حارس مرمى نافباخور في الدقيقة 58 لكرة رأسية من لاعب الهلال محمد القحطاني.
ودفع المدير الفني لفريق الهلال في الدقيقة 67 باللاعب مالكوم بدلًا من محمد القحطاني، وبميتروفيتش بدلاً من صالح الشهري.
وحصل فريق الهلال على ركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى نافباخور في الدقيقة 68 لتسديدة سالم الدوسري، قبل أن يُسكنها مالكوم الشباك من متابعة.
وسد لاعب الهلال ميتروفيتش كرة في الدقيقة 74 تصدى لها الدفاع، ثم سدد سالم الدوسري كرة في الدقيقة 75 تصدى لها حارس المرمى. وفق “سبورت 24”.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 84 بطاقة صفراء ضد لاعب الهلال سالم الدوسري، بعد كرة مشتركة مع لاعب نافباخور.
واستغل سالم الدوسري تقدم حارس مرمى نافباخور وسجل هدفًا رائعًا من مرماه في الدقيقة 85.