“غروهي” يحلم بمواجهة السيتي بـ”النهائي”

قال مارسيلو غروهي، حارس مرمى فريق الاتحاد، في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي “الفيفا”، إن فريقه يحلم بتحقيق أقصى ما يمكن في كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها جدة الشهر المقبل.
وأضاف “هدفنا هو التقدم بقدر الإمكان، كل المباريات في كأس العالم للأندية صعبة، فهي تضم أفضل الفرق من كل قارة، هناك عامل التوتر في المباراة الأولى، والبطولة تلعب بنظام خروج المهزوم، لذا فأنت بحاجة للفوز بها للبقاء في المنافسة، ونعلم أن أوكلاند سيكون منافساً عنيداً، لكننا سنستعد بأفضل ما يكون”.
وتابع “لو فزنا “على أوكلاند” سنركز على الأهلي، الأحلام لا تكلف شيئاً، فأي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم”.
وأشار الحارس البرازيلي إلى أنه يحلم بمواجهة سيتي ومدربه بيب غوارديولا في نهائي البطولة.
ومضى في حديثه: “إنه أحد أفضل الفرق في العالم، ويملك الكثير من النجوم، كما يملك أحد أفضل المدربين في العالم إن لم يكن الأفضل بالفعل وهو بيب غوارديولا، سيكون من الرائع مواجهته في النهائي”. وفق “سبورت 24”.
واختتم “لكن لا توجد فائدة من التفكير في سيتي قبل خوض ثلاث مباريات بنظام خروج المهزوم، علينا أخذ الأمر خطوة بخطوة، ونحن نركز على مواجهة أوكلاند، لكن بالتأكيد مواجهة سيتي ستكون حلماً للاعبين والنادي والجماهير”.