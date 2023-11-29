“قمة” عالمية لإطالة العمر بـ”الرياض”

تنطلق أعمال القمة العالمية لإطالة العمر الصحي بالرياض، والتي تنعقد على مدى يومين متتاليين، بمشاركة نخبة من العلماء، والخبراء، والباحثين، في قطاع الصحة من مختلف أنحاء العالم، وتنظمها مؤسسة “هيفولوشن” الخيرية.
وتعتبر القمة هي الأولى من نوعها في العالم والتي ستتركز النقاشات فيها على أسس علمية، بما يسهم في تحفيز الأبحاث الرائدة وتوسيع نطاق ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الذكية، وبناء شراكات قوية لتبادل المعرفة وتعزيز مجالات التعاون الدولي.
وتناقش القمة 5 موضوعات رئيسية تشمل: التحول الجذري في مجال إطالة العمر الصحي، وأهمية دعم إطالة العمر العالمي والوضع الحالي لعلوم إطالة العمر الصحي، والنظرة المستقبلية لإطالة العمر الصحي، واتجاهات منظومة إطالة العمر الصحي، كما تتضمن جلسات حوارية، ومختبر الأفكار، ومنتدى الأثر. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مؤسسة “هيفولوشن” الخيرية هي منظمة عالمية غير هادفة للربح، تعمل على تعزيز الجهود العالمية العلمية والمجتمعية لإطالة العمر الصحي للإنسان، وفهم الشيخوخة بشكل أفضل.